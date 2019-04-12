Компанія Walt Disney оголосила дату запуску стримінгового сервісу Disney+ і назвала ціну підписки.
Компанія Walt Disney оголосила, що запуск її стримінгового сервісу Disney+ відбудеться 12 листопада 2019 року на території США.
Протягом наступних двох років після цього сервіс обіцяють зробити доступним і в інших частинах світу. Наразі невідомо, коли Disney+ може з’явитися в Україні.
Платити за передплату можна раз на місяць за ціною $6,99 (приблизно 187 грн) або ж щорічно за ціною $69.99 (приблизно 1870 грн).
Disney+ буде єдиним сервісом, який дозволить дивитися фільми компанії одразу після їхнього прокату в кінотеатрах.
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Стримінговий сервіс буде доступний для браузерів, Smart TV, смартфонів, планшетів та ігрових консолей.
До слова, студія Walt Disney опублікувала трейлер рімейку популярного мультфільму Король Лев.