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Disney назвав дату запуску свого стримінгового сервісу

Компанія Walt Disney оголосила дату запуску стримінгового сервісу Disney+ і назвала ціну підписки.

Disney (Дісней)

Компанія Walt Disney оголосила, що запуск її стримінгового сервісу Disney+ відбудеться 12 листопада 2019 року на території США.

Протягом наступних двох років після цього сервіс обіцяють зробити доступним і в інших частинах світу. Наразі невідомо, коли Disney+ може з’явитися в Україні.

Платити за передплату можна раз на місяць за ціною $6,99 (приблизно 187 грн) або ж щорічно за ціною $69.99 (приблизно 1870 грн).

Disney+ буде єдиним сервісом, який дозволить дивитися фільми компанії одразу після їхнього прокату в кінотеатрах.

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Стримінговий сервіс буде доступний для браузерів, Smart TV, смартфонів, планшетів та ігрових консолей.

До слова, студія Walt Disney опублікувала трейлер рімейку популярного мультфільму Король Лев.

Фото: Dreamstime

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