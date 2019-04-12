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Hello: гурт Антитіла презентував кліп та альбом

Популярний український гурт Антитіла презентував альбом під назвою Hello й однойменний кліп.

Hello: гурт Антитіла презентував кліп та альбом

Гурт Антитіла презентував 6 студійний альбом під назвою Hello, до якого увійшли 10 композиції, зокрема треки TDME, Лови момент, Lego.

Пісня Hello стала титульною роботою в альбомі. Тарас Тополя 4 рази переписував текст, щоб максимально точно передати потрібні емоції та посил.

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Також на пісню Hello група презентувала кліп, який є продовженням історії з відео на трек Лови момент.

За сюжетом головний герой відео повертається на планету Земля після ядерного апокаліпсису, щоб перевірити чи придатна вона для життя. Роль головного героя і крісло режисера дісталися фронтмену гурту Detach Олексію Веренчіку.

Раніше Факти ICTV писали, що реп-виконавиця Аlyona Аlyona представила альбом Пушка.

Фото: antytila_official

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