В прокат вийшов перезапуск культового демонічного екшена з рейтингом 18+. Факти ICTV вже подивилися стрічку і діляться враженням.

Сюжет

Фільм Хеллбой – це повернення на великі екрани кінофраншизи 2000-х про демона, що допомагає боронити людство від потойбічних тварюк. Згадувати пригоди Хеллбоя з двох попередніх стрічок не обов’язково, адже студія задумала перезапуск.

В центрі сюжету – історія Кривавої королеви Німуе, відповідальної за чуму в середньовічній Європі. На щастя, тоді її вдалося зупинити королю Артуру. Порубавши відьму на шмаття, він велів лицарям поховати її по різним закуткам Англії.

Та в наші дні Німуе знайшла спосіб повернутися, тож людству потрібно відшукати нового героя, який витягне з каменю Екскалібур і спинить відьму.

Якщо сюжет видається вам трохи божевільним, то нагадаю, що в оригінальному коміксі Хеллбой з’явився на світ під кінець Другої світової внаслідок експерименту фашистів в Англії.

Тож не дивуйтеся, коли вам почнуть розказувати про Распутіна, що викликає демонів на замовлення нацистів, або покажуть Бабу Ягу, що хоче воскресити Сталіна.

Хеллбой завжди ходив по краю здорового глузду, а зараз сміливо шугонув у треш. І не сказати, що фільм від цього постраждав.

Режисер

Зняв стрічку Ніл Маршалл, що раніше відзначився цікавим Центуріоном з Майклом Фассбендером і хоррором Спуск. Тож тема лицарів і чудовиськ для нього не нова.

Втім, невеликий досвід в повнометражному кіно дався в знаки. Маршалл звик знімати серіали, і не зміг втримати рівень напруги. Ближче до фіналу стрічка провисає, треш уже на розважає, а набридає.

Якщо ж порівнювати з оригінальними фільмами авторства метра Гільєрмо дель Торо, картина Маршалла програє у всьому. Сюжетна інтрига, діалоги і основне – атмосфера – не витримують конкуренції.

Актори

Головного героя зіграв Девід Харбор (Загін самогубців). Червоний демон у його виконанні вийшов доволі переконливим, хоч харизми Рона Перлмана з оригінальної дилогії йому не вистачає. Але тонна гриму і український дубляж майже нівелюють різницю.

Головного поганця, чи радше поганку, зіграла Міла Йовович. Сюжетна гілка про відьму, зшиту по шматочкам немов чудовисько Франкенштейна, виглядає доволі цікаво.

Сценарист Ендрю Косбі явно хотів виписати небанальне протистояння, в основу якого покладено намагання Німуе спокусити Хеллбоя. Спробу зараховано, але вийшло непереконливо.

Цікавіша ситуація з наставником, котрого сам Хеллбой вважає батьком. Професор Брум зробив з демона машину для вбивства, а тепер вчить його самостійності. Зіграв Брума Іян Макшейн, якого можна побачити в дилогії Джон Уік, або серіалі Американські боги.

Враження

По суті саме дует батько-син несе смислове навантаження фільму. Хеллбой знаходиться у хиткій позиції того, хто обирає не обирати. Відчуваючи прив’язаність як до світу людей, так і до потойбічного, головний герой до останнього не бажає ставати на чийсь бік у конфлікті. В результаті – під загрозою опиняється цілий світ.

Це непогано зображує хибність думки про ефективність багатовекторності. Обираючи в кохані відьму, не дивуйтеся, що з вами потім ніхто не захоче спілкуватись. А ставши на стежку доброчесності – готуйтеся робити тяжкий вибір.

Фільм Хеллбой вийшов хвацький демонічним екшеном з драйвом, кров’ю і відрубаними головами. Словом, усім тим, чого давненько не з’являлося на великих екранах, які заполонили фільми для дітей.

Вже за це його можна рекомендувати поціновувачам жанру кривавого кіно. А зважаючи на паростки оригінальності у сюжеті, перезапуск Хеллбоя дає надію на розвиток серії.

P.S. А ще у фільмі відмінний саундтрек від Бенджаміна Уоллфіша і ціла купа хітових композиций.

Сюжет: 7/10

Режисер: 6/10

Актори: 6/10

Враження: 7/10

Загальна оцінка: 6,5/10

Дмитро Сидоренко

Фото: Kinomania Films Distribution

Відео: Warner Bros. Pictures Ukraine