У мережі з’явився перший тизер дев’ятого епізоду Зоряних війн: сходження Скайуокера.
Перший тизер дев’ятого епізоду і завершення нової трилогії Зоряних війн: Сходження Скайуокера опублікований на офіційному каналі Star Wars на YouTube.
Режисером і сценаристом картини виступив Джей Джей Абрамс.
У ролику є всі відомі персонажі: Рей, Кайло Ренн і Фін. Також у фільмі з’явиться принцеса Лея, яку зіграла Керрі Фішер, що померла у 2016 році.
Фільм вийде 20 грудня.
Читайте: Соло: Зоряні війни. Історії – перший тизер фільму
Як відомо, нову серію фільмів Зоряних війн знімуть творці серіалу Гра престолів.
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