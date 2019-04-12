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Зоряні війни 9: перший тизер завершення нової трилогії

У мережі з’явився перший тизер дев’ятого епізоду Зоряних війн: сходження Скайуокера.

звездные войны 9

Перший тизер дев’ятого епізоду і завершення нової трилогії Зоряних війн: Сходження Скайуокера опублікований на офіційному каналі Star Wars на YouTube.

Режисером і сценаристом картини виступив Джей Джей Абрамс.

У ролику є всі відомі персонажі: Рей, Кайло Ренн і Фін. Також у фільмі з’явиться принцеса Лея, яку зіграла Керрі Фішер, що померла у 2016 році.

Фільм вийде 20 грудня.

Читайте: Соло: Зоряні війни. Історії – перший тизер фільму

Як відомо, нову серію фільмів Зоряних війн знімуть творці серіалу Гра престолів.

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