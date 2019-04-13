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Холостяк 9: проект покинули відразу дві учасниці

У шостому випуску Холостяк 9 Микита Добринін попрощався відразу з двома учасницями під час Церемонії троянд.

Холостяк 9: проект покинули відразу дві учасниці

У шостому випуску проекту Микита Добринін вирішив вивчити учасниць оригінальним чином.

На передачі з’явилися Оля, Маша і Діана, які під виглядом нових учасниць намагалися більше дізнатися про ставлення до Добриніна.

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Вони розповіли холостяку про те, що Віка не асоціює його, як свого чоловіка через невдалий розрив з колишнім хлопцем.

Віка стала першою учасницею, яка покинула проект сьогодні.

Софія також залишилася без троянди, але після особистої розмови з Микитою їй вдалося залишитися на шоу.

Другою учасницею, що покинула проект, стала Юля. На думку Добриніна, він їй не цікавий, а розмови їх завжди поверхневі.

У наступному випуску холостяк відправиться з дівчатами до Франції.

Нагадаємо, у п’ятому випуску Холостяк 9 Микита Добринін попрощався з Діною.

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