У мережі з’явилася нова версія заставки до восьмого сезону серіалу Гра престолів.
Нову версію заставки до восьмого сезону серіалу Гра престолів опублікували на офіційному каналі в YouTube.
У двохвилинному ролику показані всі основні локації, на яких відбуваються події серії і подані ключові підказки до сюжету.
Ролик починається з традиційних кадрів з сонцем, обвитим залізними обручами. Далі показують обруч із зображеним на ньому мертвим драконом Короля ночі. Потім з’являється Вінтерфелл – родовий замок Хранителів Півночі.
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Далі на екрані знову показують залізний обруч. На ньому зображені лев Ланністерів і безголовий лютововк Старків. Показують глядачеві і обруч з двома драконами Дейнеріс.
Закінчується заставка логотипом сезону з назвою серіалу із головами чотирьох геральдичних тварин: драконом Таргарієнів, левом Ланністерів, лютововком Старків і оленем Баратеонів.
Раніше Факти ICTV писали, де легально подивитися восьмий сезон Гри престолів.
Фото: Game of Thrones