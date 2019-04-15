Сьогодні вийшла перша серія восьмого сезону Гри престолів. Факти ICTV дізналися, де можна легально подивитися серіал.

Можливість подивитися заключний сезон серіалу є у тих, хто оформив на Megogo підписку Максимальна.

Перший місяць коштує 47 грн, а після доведеться платити 197 грн щомісяця. Також сервіс пропонує підписку Амедіатека, в яку входять тільки серіали, за ціною 99 грн на місяць.

Oll.tv пропонує можливість подивитися серіал за підпискою Преміум, яка коштує 99 грн на місяць. У сервісу є пробний тиждень, під час якого ним можна користуватися безкоштовно.

Крім того, подивитися Гру престолів зможуть всі, у кого є телеканал Fox.

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Зазначений телеканал доступний у всіх пакетах Воля HD, а також у сервісі Viasat в пакетах Престижний, Престижний HD і Преміум HD.

До слова, актриса Мейсі Вільямс випадково розповіла про долю своєї героїні у серіалі Гра престолів.

Фото: HBO