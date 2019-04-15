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Мадонна анонсувала альбом Madame X

Відома співачка Мадонна розповіла про назву свого нового альбому.

Мадонна

Відома співачка Мадонна опублікувала в Instagram відео, в якому анонсувала новий альбом під назвою Madame X.

У відео виконавиця постає в різних образах і костюмах, а також в ньому звучать фрагменти нових композицій.

Madame X – це образ секретного агента, який бореться за свободу і приносить світло в темряву по всьому світу.

– Вона інструктор ча-ча-ча, професор, голова держави, домогосподарка, ув’язнена, студент, вчитель, черниця, співачка кабаре, свята, повія, – йдеться в анонсі.

Дата виходу нового альбому Мадонни наразі залишається невідомою.

 

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Публикация от Madonna (@madonna)

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До слова, співачка Мадонна виступить на пісенному конкурсі Євробачення 2019, який пройде в Ізраїлі.

Відео: Madonna

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