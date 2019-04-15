Сьогодні Примадонні радянської сцени Аллі Пугачовій виповнилось 70 років. Факти ICTV зібрали 10 хітів, які обов’язково потрібно послухати.

Російській співачці Аллі Пугачовій виповнилось 70 років.

В репертуарі легендарної співачки близько 500 пісень на різних мовах.

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Примадонна є однією з небагатьох російських зірок, які підтримують Україну. В одній з передач вона зізналася, що на Новий рік побажала, щоб закінчилася війна.

Факти ICTV зібрали топ-10 пісень Алли Пугачової, які варто послухати кожному, незалежно від віку та музичних вподобань.

Алла Пугачова – Айсберг

Алла Пугачова та Максим Галкін – Будь или не будь

Алла Пугачова – Позови меня с собой

Алла Пугачова – Миллион алых роз

Алла Пугачова – Ты на свете есть

Алла Пугачова – Арлекино

Алла Пугачова – Мадам Брошкина

Алла Пугачова та Крістіна Орбакайте – Опять метель

Алла Пугачова – Мне нравится

Алла Пугачова – Любовь, похожая на сон