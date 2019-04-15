Сьогодні Примадонні радянської сцени Аллі Пугачовій виповнилось 70 років. Факти ICTV зібрали 10 хітів, які обов’язково потрібно послухати.
Російській співачці Аллі Пугачовій виповнилось 70 років.
В репертуарі легендарної співачки близько 500 пісень на різних мовах.
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Примадонна є однією з небагатьох російських зірок, які підтримують Україну. В одній з передач вона зізналася, що на Новий рік побажала, щоб закінчилася війна.
Факти ICTV зібрали топ-10 пісень Алли Пугачової, які варто послухати кожному, незалежно від віку та музичних вподобань.
Алла Пугачова – Айсберг
Алла Пугачова та Максим Галкін – Будь или не будь
Алла Пугачова – Позови меня с собой
Алла Пугачова – Миллион алых роз
Алла Пугачова – Ты на свете есть
Алла Пугачова – Арлекино
Алла Пугачова – Мадам Брошкина
Алла Пугачова та Крістіна Орбакайте – Опять метель
Алла Пугачова – Мне нравится
Алла Пугачова – Любовь, похожая на сон
Раніше Алла Пугачова скаржилася на здоров’я шанувальникам. За словами Примадонни, через солідний вік її організм постійно “дає збої”.
Фото: ALLAPUGACHOVA.PRO/Allaradio.ru