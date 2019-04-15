Сьогодні британській актрисі Еммі Уотсон виповнилося 29 років. Факти ICTV зробили добірку найкращих образів зірки: від стриманих до сексуальних і навіть відвертих.

Сьогодні Еммі Уотсон виповнилося 29 років, з цього приводу вона опублікувала в Instagram свій портрет.

Під ним вона написала:

– Мій любий друже намалював це на мій 29-й День народження, дякую за всі побажання!

Цей пост зібрав понад три мільйони лайків. Однак актрисі не звикати до популярності, адже відомою вона стала досить рано. У дев’ять років Емма вперше зіграла Герміону Грейнджер у фільмі про Гаррі Поттера. Саме ця магічна сага принесла їй широку популярність.

Але цим фільмом все не обмежилося, актриса встигла попрацювати з Дарреном Аронофскі – в його фільмі Ной вона зіграла прийомну дочку біблійного героя, з Софією Копполою – для її картини Елітне суспільство Уотсон перевтілилася в амбітну злодійку і багатьма іншими відомими режисерами. Також вона зіграла Белль у Красуні і чудовисько, де її гра викликала захоплення у кінокритиків.

У 2009 році Емма була занесена у Книгу рекордів Гіннесса як найбільш високооплачувана актриса десятиліття.

Інша Емма

Однак кінематографом її життя не обмежилося. У 2014 році актриса стала послом доброї волі організації ООН-Жінки і засновницею руху за рівність статей HeForShe.

Також з 2008 року індустрія моди зайняла вагоме місце в її житті. Саме тоді вона у своєму блозі написала:

– Я сильно зосередилася на мистецтві взагалі і на моді зокрема.

Вона стала обличчям осінньо-зимової колекції одягу Burberry 2009 року. У 2011 році на церемонії Elle Style Awards Емма була удостоєна нагороди Style Icon від дизайнера Вів’єн Вествуд. Вже через місяць було оголошено, що Уотсон обрана новим обличчям компанії Lancôme.

Її власний стиль відрізняється лаконічністю і стриманістю, однак зустрічаються і зухвалі, сексуальні образи. Факти ICTV зібрали калейдоскоп нарядів Емми Уотсон.













































Від елегантної до зухвало-сексуальної: найкращі образи Емми Уотсон / 11 фотографий

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Фото: emmawatson