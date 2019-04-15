PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Вєрка Сердючка їде на Євробачення 2019

Виступ Вєрки Сердючки на Євробаченні 2019 офіційно підтвердили організатори конкурсу.

Вєрка Сердючка їде на Євробачення 2019

Вєрка Сердючка виступить на Євробаченні 2019. Появу української артистки на конкурсі в Ізраїлі офіційно підтверджено.

Сердючка заспіває пісню Toy Нетти Барзілай в одному з інтервал-актів. Сама переможниця минулого конкурсу Барзілай у фіналі змагання заспіває свою нову пісню.

Серед інших зірок, які порадують шанувальників Євробачення своєю появою – Dana International, Кончіта Вурст та Елені Фурейрі.

Читайте: Євробачення 2019: порядок виступів у півфіналах

Крім цього, досі ведуться перемовини з Мадонною про її виступ на Євробаченні 2019.

Конкурс Євробачення 2019 пройде у Тель-Авіві з 14 по 18 травня.

Нагадаємо, що через скандал на нацвідборі Євробачення 2019 пройде без участі України.

Джерело: Євробачення

Фото: Вєрка Сердючка

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка