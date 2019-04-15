Виступ Вєрки Сердючки на Євробаченні 2019 офіційно підтвердили організатори конкурсу.
Вєрка Сердючка виступить на Євробаченні 2019. Появу української артистки на конкурсі в Ізраїлі офіційно підтверджено.
Сердючка заспіває пісню Toy Нетти Барзілай в одному з інтервал-актів. Сама переможниця минулого конкурсу Барзілай у фіналі змагання заспіває свою нову пісню.
Серед інших зірок, які порадують шанувальників Євробачення своєю появою – Dana International, Кончіта Вурст та Елені Фурейрі.
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Крім цього, досі ведуться перемовини з Мадонною про її виступ на Євробаченні 2019.
Конкурс Євробачення 2019 пройде у Тель-Авіві з 14 по 18 травня.
Нагадаємо, що через скандал на нацвідборі Євробачення 2019 пройде без участі України.
Джерело: Євробачення
Фото: Вєрка Сердючка