Виступ Вєрки Сердючки на Євробаченні 2019 офіційно підтвердили організатори конкурсу.

Вєрка Сердючка виступить на Євробаченні 2019. Появу української артистки на конкурсі в Ізраїлі офіційно підтверджено.

Сердючка заспіває пісню Toy Нетти Барзілай в одному з інтервал-актів. Сама переможниця минулого конкурсу Барзілай у фіналі змагання заспіває свою нову пісню.

Серед інших зірок, які порадують шанувальників Євробачення своєю появою – Dana International, Кончіта Вурст та Елені Фурейрі.

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Крім цього, досі ведуться перемовини з Мадонною про її виступ на Євробаченні 2019.

Конкурс Євробачення 2019 пройде у Тель-Авіві з 14 по 18 травня.

Нагадаємо, що через скандал на нацвідборі Євробачення 2019 пройде без участі України.

Джерело: Євробачення

Фото: Вєрка Сердючка