Ані Лорак випустила новий кліп на пісню Я тебя ждала.
Співачка Ані Лорак представили кліп на пісню Я тебя ждала. Режисером відео-роботи стала кліпмейкер Катя Царик, яка вже не вперше працює з виконавицею.
У кліпі показана історія сильної жінки, яка вміє кохати, здатна вибачати, відпускати та йти вперед.
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Співачка у соцмережах поділилася своїми враженнями від кліпу з прихильниками. Вона зазначила, що ця історія демонструє її власні почуття та знаменує новий етап життя.
Раніше Факти ICTV писали про новий кліп Alyona Alyona & Alina Pash на пісню Падло.
Фото: Ані Лорак
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