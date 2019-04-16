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Ані Лорак представила кліп на пісню Я тебя ждала

Ані Лорак випустила новий кліп на пісню Я тебя ждала.

Ані Лорак представила кліп на пісню Я тебя ждала

Співачка Ані Лорак представили кліп на пісню Я тебя ждала. Режисером відео-роботи стала кліпмейкер Катя Царик, яка вже не вперше працює з виконавицею.

У кліпі показана історія сильної жінки, яка вміє кохати, здатна вибачати, відпускати та йти вперед.

Читайте: MARUV представила кліп на пісню Siren Song

Співачка у соцмережах поділилася своїми враженнями від кліпу з прихильниками. Вона зазначила, що ця історія демонструє її власні почуття та знаменує новий етап життя.

Раніше Факти ICTV писали про новий кліп Alyona Alyona & Alina Pash на пісню Падло.

Фото: Ані Лорак

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