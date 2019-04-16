Серіал Гра престолів за мотивами епічної саги Джорджа Мартіна полонила серця мільйонів людей по всьому світу. Факти ICTV розповідають про цікаві факти найдорожчого проекту в історії телебачення.

В ніч на 15 квітня вийшла перша серія фінального, 8 сезону Гри престолів. Він складатиметься з шести, а не з десяти епізодів, оскільки бюджет кожної серії значно вищий за попередні.

Без сумнівів, Гра престолів — найочікуваніший серіал року. Наприклад, роботодавці в Австралії готові до того, що їхні працівники будуть брати відпустки або ж лікарняні, щоб подивитися нові серії культового серіалу.

Сюжет заключного сезону майже невідомий — Джордж Мартін лише працює над книгою Вітри зими – шостою частиною серії фентезі-романів Пісня льоду й полум’я. Відомо, що перепитії восьмого сезону розгортатимуться довкола атаки Білих ходоків на королівства.

Також з’явилася інформація, що розробники серіалу підготували одразу кілька кінцівок серіалу, аби фінал став по-справжньому несподіваним. Факти ICTV зібрали найцікавіші та маловідомі факти про серіал.

Бюджет серіалу

Не секрет, що серіал Гра престолів зі своїми постановками, зйомками, акторами, локаціями та спецефектами є не з дешевих. Так, одна серія фінального сезону його розробникам обійшлася у $15 млн, а в сумі на зйомки восьмого сезону витратили $90 млн. Один епізод попереднього сезону вартував його розробникам $10 млн.

До виходу Гри престолів пальму першості за коштовністю одного епізоду тримав серіал Швидка допомога (1998-1999) — один з найпопулярніших серіалів епохи 90-х. Бюджет однієї серії склав $13 млн.

















Гра престолів: бюджет, найцікавіші факти та історичні паралелі / 4 фотографии

До найдорожчих можна віднести ще одне творіння HBO — серіал Рим ($10 млн за епізод), який завоював рекордні сім статуеток Еммі та був двічі номінований на Золотий глобус. Попри це, серіал закрили через два сезони через дорожнечу. Недешево обійшовся і фінальний сезон ситкому Друзі — $10 млн за епізод.

Актори серіалу

Всім акторам Гри престолів довелося пройти жорсткий кастинг — за винятком одного. І режисер, і продюсери від початку планували на роль Тіріона Ланністера лише Пітера Дінклейджа.

У фільмі Серсея і Тіріон Ланністери мають не найкращі стосунки. А ось в житті Лєна Хіді і Пітер Дінклейдж – найкращі друзі. Під час зйомок на виїзді вони разом знімають квартиру, разом приїжджають на знімальний майданчик і люблять удвох пройтися місцевими пабами. Кажуть, роль Серсеї для Лєни Хіді дісталася завдяки Дінклейджу, який вчасно запропонував її кандидатуру творцям серіалу.

Лише один актор зіграв в Грі престолів відразу дві ролі: Дін-Чарльз Чепман виконав роль Мартіна Ланністера в третьому сезоні, а в наступних сезонах перевтілився в Томмена Баратеона.

Томасу Броді-Сенгстеру було 22 роки, коли його затвердили на роль 13-річного Жойєна Ріда.

Актор Гаррі Ллойд, який зіграв Візіріса Таргарієна, є пра-пра-правнуком Чарльза Діккенса, а актриса Уна Чаплін, яка зіграла дружину Робба Старка – правнучка Чарлі Чапліна.

Кіт Герінгтон і Роуз Леслі, виконавці ролей Джона Сноу і Ігрітт, почали зустрічатися в ході зйомок, перейнявшись почуттями своїх героїв. Вони одружилися 23 червня 2018 року в Шотландії.

Історичні паралелі

Автор Пісні льоду й полум’я Джордж Мартін, створюючи світ своєї фентезі-епопеї, використав чимало історичних подій та особистостей з історії середньовічної Європи.

В основі книги закладена історія Великої Британії

Як відомо, на території Англії існувало сім історичних королівств — Нортумбія, Кент, Ессекс, Східна Англія, Мерсія, Сессекс та Вессекс, які у IX ст. об’єдналися в королівство Англія на чолі з королем Альфредом Великим. Звідси, вочевидь, і сім королівств у Грі престолів — Королівство Півночі, Гір та Долин, Островів та Річок, Скель, Штормових Земель, Простору і Дорна. Всі вони були об’єднані в єдину державу Вестерос.

Війна Півночі та Півдня – Війна Червоної та Білої троянд

Війна Півночі проти Півдня дуже нагадує знамениту війну Червоної та Білої троянд — конфлікт між родинами Йорків та Ланкастерів, який розгортався у XV столітті. Війна закінчилася встановленням на англійському троні династії Тюдорів.

Червоне весілля — Чорна вечеря та різня у Гленко

Одна з найжорстокіших сцен серіалу — Червоне весілля — весілля Едмара Таллі та Рослін Фрей, яке повинно було примирити дім Старків з домом Фреїв. На святкування були запрошені молодий король Півночі Робб Старк, його вагітна дружина та матір Кейтлін. Глава дому Фреїв недолюблював юного короля і, коли під час святкування заграла пісня Рейни з Кастамере, Кейтлін все зрозуміла, але було пізно: гостей вирізали поголівно.

Червоне весілля в історії має свій аналог — Чорна вечеря. Події розгорталися в Шотландії: клан Чорних Дугласів, які протистояли королівській династії, запросили в Едінбург, щоб укласти перемир’я. І, коли на вечерю слуги внесли блюдо з головою чорного бика, Дуглас все зрозумів, але було занадто пізно.

Ще один праобраз Червоного весілля — так звана різня в Гленко у 1692 році, коли члени клану Кемпбелів гостювали у клану МакДональдів, а потім за наказом короля були вбиті вночі.

Історичні прототипи головних героїв

Король Джоффрі — Едвард Ланкастерський. Як і Джоффрі Баратеона, Едварда вважали незаконнонародженим сином короля Генріха VI та Маргарити Анжуйської. Історія Едварда така ж плачевна, як і Джоффрі.

Як і Джоффрі Баратеона, Едварда вважали незаконнонародженим сином короля Генріха VI та Маргарити Анжуйської. Історія Едварда така ж плачевна, як і Джоффрі. Теон Гренджой — Джордж Плантагенет, 1-й герцог Кларенс . Теон Гренджой був радником Робба Старка і зрадив його, захопивши Вінтерфелл. Плантагенет під час війни Червоної та Білої троянд спочатку був на боці Йорків, але пізніше перейшов на бік Ланкастерів.

. Теон Гренджой був радником Робба Старка і зрадив його, захопивши Вінтерфелл. Плантагенет під час війни Червоної та Білої троянд спочатку був на боці Йорків, але пізніше перейшов на бік Ланкастерів. Джейме Ланністер — Готфрід фон Берліхінген. На початку четвертого сезону Джейме отримав золоту руку замість відрубленої, так само як і його праобраз.

Інші цікаві факти

Один з мечів, які склали Залізний трон — це Гламдрінг, меч Гендальфа з трилогії Володар перстнів. Однак творці серіалу не вкладали в це жодного символічного сенсу: вони просто використовували всі мечі, які знайшли на студійних засіках з інших фільмів.

У перших серіях Гри престолів можна було помітити “відрубану” голову президента Джорджа Буша. Справа в тому, що на студії до моменту зйомок накопичилася величезна кількість бутафорських голів, тому було вирішено використати їх, щоб не витрачати сили, час і бюджет. Творцям серіалу пізніше довелося вибачатися за її використання.

У червні 2014-го знімальний майданчик серіалу в Белфасті відвідали королева Єлизавета II і принц Філіпп. Єлизаветі II запропонували посидіти на Залізному троні, але та відмовилася: королева Великої Британії не має права сидіти на троні іншої держави, нехай навіть вигаданої.

Останній сезон знімали майже 11 місяців — в Ірландії, Шотландії, Іспанії, Хорватії та на Канарських островах. Одну лише фінальну сцену бою знімали 55 діб.

До речі, прем’єра восьмого сезону Гри престолів поставила рекорд.

Фото: iMDB