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Прем’єра восьмого сезону Гри престолів поставила рекорд

Прем’єру першої серії останнього сезону Гри престолів подивилося 17,4 млн осіб.

Прем’єра восьмого сезону Гри престолів поставила рекорд

Перший епізод восьмого сезону серіалу Гра престолів зібрав аудиторію у 17,4 млн глядачів.

Таким чином Гра престолів встановила рекорд за кількістю глядачів.

Також першому епізоду останнього сезону серіалу присвятили більше 5 млн публікацій у Twitter.

Загальні цифри переглядів мають зрости, адже не всі мали змогу побачити серіал у день виходу.

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До слова, Факти ICTV дізналися, де в Україні можна легально переглянути восьмий сезон Гри престолів.

Джерело: Variety

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