Прем’єру першої серії останнього сезону Гри престолів подивилося 17,4 млн осіб.
Перший епізод восьмого сезону серіалу Гра престолів зібрав аудиторію у 17,4 млн глядачів.
Таким чином Гра престолів встановила рекорд за кількістю глядачів.
Також першому епізоду останнього сезону серіалу присвятили більше 5 млн публікацій у Twitter.
Загальні цифри переглядів мають зрости, адже не всі мали змогу побачити серіал у день виходу.
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До слова, Факти ICTV дізналися, де в Україні можна легально переглянути восьмий сезон Гри престолів.
Джерело: Variety
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