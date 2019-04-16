Прем’єру першої серії останнього сезону Гри престолів подивилося 17,4 млн осіб.

Перший епізод восьмого сезону серіалу Гра престолів зібрав аудиторію у 17,4 млн глядачів.

Таким чином Гра престолів встановила рекорд за кількістю глядачів.

Також першому епізоду останнього сезону серіалу присвятили більше 5 млн публікацій у Twitter.

Загальні цифри переглядів мають зрости, адже не всі мали змогу побачити серіал у день виходу.

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До слова, Факти ICTV дізналися, де в Україні можна легально переглянути восьмий сезон Гри престолів.

Джерело: Variety