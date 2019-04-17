Зараз багато українських зірок будують кар’єру у Росії, але є і такі, які принципово не виступають у РФ. Факти ICTV зібрали 5 артистів з затятою позицією “ми проти концертів у російській країні-агресорі”.

Факти ICTV зібрали топ-5 артистів, які не гастролюють в РФ.

Океан Ельзи

У 2017 році шанувальників Океану Ельзи шокувала новина в ефірі російського пропагандистського каналу Перший канал, в якому заявили, що український гурт нібито 35 разів виступав на території РФ. І це при тому, що Океан Ельзи не дає концерти у Росії з початку війни, а за свою українську позицію потрапив у список небажаних персон в РФ.

Після цього відразу було спростування від Святослава Вакарчука, який заявив, що останнього разу Океан Ельзи виступав у Росії у грудні 2013 року.

Також у численних інтерв’ю фронтмен гурту неодноразово говорив про позицію Океана Ельзи щодо концертів у Росії.

– Зрозуміло, що ми сумуємо за мільйонами наших прихильників у Росії, але вони більше сумують за нами. Зате багато хто з них може приїжджати на наші концерти в Україні, – заявив лідер гурту Святослав Вакарчук.

СКАЙ

Лідер гурту СКАЙ Олег Собчук каже, що музиканти поїдуть у Росію лише тоді, коли настане мир. До цього моменту вони не збираються давати концерти там.

– Творчість має бути без кордонів, у кожній країні є хороші і мудрі люди, які страждають від того, що їх улюблений музикант або група не має можливості дати концерт через політичні непорозуміння. Такого не повинно бути сьогодні, але, на жаль, зараз саме така ситуація, – ділиться Собчук.

У лютому 2015 року гурт провів благодійний двотижневий тур по великих містах Канади: Вінніпег, Ванкувер, Саскатун і Торонто. Всі зібрані гроші були спрямовані до благодійного фонду для постраждалих у війні на сході України.

The Hardkiss

У 2014 році гурт The Hardkiss чітко позначив свою позицію щодо гастролей у Росії, тоді вони перенесли тур по РФ на невизначений час. Зараз їх позиція залишається незмінною.

Нещодавно в одному з інтерв’ю музиканти зізналися, чому не виступають у Росії:

– У Росії великий ринок і безумовно великі гроші у плані бізнесу. Наше рішення не виступати там – серйозний крок. Причому ми не виступаємо у Росії не тільки на відкритих преміях, телевізійних програмах, а й не даємо концерти тишком-нишком – не їздимо навіть на корпоративи. Таке рішення було прийнято всією командою, оскільки це заробіток всіх і ми відповідаємо за тих, хто у нас працює, – каже фронтвумен гурту Юлія Саніна.

Раніше дівчина заявляла, що гурт не може приїжджати і давати концерти там, де “з кожного телеканалу ллється брехня і бруд на нашу країну”.

Тіна Кароль

Зірка заявила, що ставить інтереси країни вище своїх і не збирається виступати для російських фанатів, поки не закінчиться конфлікт.

– Я артист, який зумів поставити національні інтереси вище власних. Я люблю свою країну, яка мене виростила. Мені не довелося прогинатися під мінливий світ, як співає Андрій Макаревич.

Brunettes Shoot Blondes

Учасники Нацвідбору на Євробачення 2016 і 2019 гурт Brunettes Shoot Blondes в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV зізналися, що не виступають у Росії. Для хлопців це можливість сказати, що вони проти російської агресії, тієї політики, яка ведеться владою РФ щодо України.

– Ми для себе визначили, що не будемо їздити у Росію, хоча у нас було дуже багато пропозицій, на день по чотири дзвінки. Але ми сказали “ні”! Для нас на даний момент це не наша історія, – кажуть хлопці.

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До речі, раніше Факти ICTV писали, які українські артисти виступають і в Росії, і вдома.

Фото: skaiband; the_hardkiss