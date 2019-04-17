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Medellin: Мадонна випустила перший сингл нового альбому

Співачка Мадонна випустила перший сингл Medellin з нового альбому Madame X.

Medellin: Мадонна випустила перший сингл нового альбому

Американська співачка Мадонна представила новий сингл Medellin, який вона записала спільно з колумбійським співаком Maluma.

Композиція увійде до нового альбому виконавиці Madame X.

До слова, Madame X – це образ секретного агента, який бореться за свободу і приносить світло в темряву по всьому світу.

Читайте: Падло: Alyona Alyona & Alina Pash презентували кліп

Дата виходу нового альбому Мадонни наразі залишається невідомою.

Раніше Факти ICTV писали про новий кліп Ані Лорак Я тебя ждала.

Фото: Madonna

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