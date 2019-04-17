Сьогодні, 17 квітня, дизайнер та ікона стилю Вікторія Бекхем святкує свій 45-й день народження. Факти вирішили згадати найяскравіші та найстильніші образи знаменитості.

Вікторія Бекхем, після кар’єри співачки у легендарній групі Spice Girls, присвятила себе дизайну одягу.

Марка Victoria Beckham була заснована у 2008 році, а вже у 2010 році її визнали брендом року на премії British Fashion Awards. Крім основної колекції, компанія випускає лінію джинсового одягу, аксесуари і парфуми.

Спочатку філософія бренду була націлена на розкішних споживачок, але з часом взуття на низькому ходу замінило шпильки, а оверсайз – скульптурні силуети.

Еволюція естетики бренду може бути пов’язана з тотальним падінням продажів взуття на високих підборах і популярністю кросівок.

Крім того, у пресу просочилися чутки про фінансову кризу в компанії і про те, що її чоловікові Девіду доводиться робити додаткові вкладення, щоб бренд продовжував жити.

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У 2019 році компанія ухвалила ще одне вагоме рішення для бренду – відмова від екзотичної шкіри. До слова, раніше Вікторія Бекхем дотримувалася суворої політики щодо заборони на використання натурального хутра.

Вікторія Бекхем – британська ікона стилю, яка вміло поєднує у своїх образах елегантність, трендовість і сексуальність.

Факти ICTV зібрали найяскравіші та найстильніші образи Вікторії Бекхем. Давайте проголосуємо і оберемо найкарколомніший.

Раніше Факти ICTV писали, що Вікторія Бекхем звернулася до лікаря естетичної медицини, яка створила для неї унікальну сироватку для обличчя.

Фото: victoriabeckham