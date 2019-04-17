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Після розлучення Джолі змінила прізвище

Актриса Анджеліна Джолі позбулася подвійного прізвища з приставкою Пітт.

Після розлучення Джолі змінила прізвище

15 квітня закінчилося багаторічне розлучення голівудської пари Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Після цього актириса вирішила змінити прізвище, забравши частинку Пітт.

У 2014 році, коли пара одружилася, Анджеліна взяла подвійне прізвище і офіційно стала Джолі-Пітт, як і її діти.

Подвійне прізвище Джолі вказувала у всіх документах – зокрема у паспорті і правах.

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Колишнє подружжя продовжить працювати з документами про опіку над дітьми і розподіл майна. За час спільного життя у пари народилося троє дітей, а також вони виховують трьох прийомних.

Нагадаємо, актриса Анджеліна Джолі веде переговори щодо зйомок у супергеройський стрічці Вічні від Marvel.

Джерело: ЕТ

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