Сьогодні, 17 квітня, свій 45 день народження святкує ікона стилю, дизайнер, співачка, меценат, любляча дружина і мати чотирьох дітей – Вікторія Бекхем.

Вікторія Керолайн Адамс народилася у Великій Британії. У березні 1993 року Вікторія прочитала оголошення в газеті про набір дівчат у жіночу музичну групу і вже в 1994 році увійшла до складу Spice Girls.

У 1996 році перший сингл групи Wannabe завоював перші рядки чартів у Великій Британії та США. Другий альбом був не менш успішний, однак третій не став популярним. Група перестала записуватися і фактично розпалася.

У туфлях на низькому ходу я не можу сконцентруватися

Вікторія зайнялася сольною кар’єрою, проте весілля з футболістом Девідом Бекхемом і народження дітей змусили її на деякий час покинути сцену. Після перерви Вікторія вирішила не повертатися в музику і стала дизайнером одягу.

Вікторія Бекхем випустила 2 книги: Learning to Fly (Автобіографія. – Ред.) І That Extra Half an Inch: hair, heels and everything in between (Фешн-гід. – Ред.).

Я не належу до категорії довгоногих моделей. Фатальною красунею мене теж не назвеш. Я – звичайна жінка, і в цьому якраз полягає моя сила, – Вікторія Бекхем.

З 4 липня 1999 року Вікторія заміжня за футболістом Девідом Бекхемом. Весільна церемонія відбулася в ірландському замку Латтрелстоун. У подружжя четверо дітей: 3 сина – Бруклін, Ромео, Круз і дочка Харпер.

Сімейство проживало в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США), однак у 2013 році перебралося в Лондон.

Однак інсайдери розповіли, що у стосунках пари пробігла чорна кішка. Бекхеми вирішили пожити окремо, мова поки не йде про розлучення.

Проте на злобу заздрісникам та на радість прихильників пара розвінчала міф про розлучення. Крім того, сімейство Бекхемів не соромить постити у мережі теплі спільні фото та відео.

Раніше Факти ICTV писали, що Вікторія Бекхем звернулася до лікаря естетичної медицини, яка створила для неї сироватку для обличчя з її клітин крові.

Фото: victoriabeckham