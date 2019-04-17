Зірка серіалу Гра престолів Софі Тернер розповіла про боротьбу із затяжною депресією.

Актриса Софі Тернер розповіла, що страждала від затяжної депресії і навіть думала про самогубство.

Популярність, яка прийшла до Тернер у 14 років, принесла їй чимало стресів. Її цькували в соцмережах, писали жорстокі коментарі, знущалися з її ваги та акторської гри. Всі ці фактори призвели до депресії.

– Я страждаю від неї вже близько шести років. Найскладніше – встати вранці з ліжка і вийти з дому. Важко навіть змусити себе одягнутися. Я плачу без зупинки, а в голові думка, що я так більше не можу, – розповіла вона.

Від суїциду її врятувала своєчасна допомога психотерапевтів і підтримка нареченого.

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Тернер розповіла, що найближчим часом не повертатиметься до роботи в кіноіндустрії і візьме перерву.

– Я взяла перепочинок, щоб зайнятися своїм душевним здоров’ям. Поки не знаю, що буде далі. Я хочу спробувати багато, не тільки в кіно. Зараз я думаю про те, щоб піти в поліцейську академію і стати копом, – зізналася вона.

Раніше Тернер розповіла, що їй забороняли мити волосся під час зйомок Гри престолів.

Джерело: Daily Mail

Фото: sophiet