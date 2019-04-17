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Зірка Гри престолів хотіла накласти на себе руки

Зірка серіалу Гра престолів Софі Тернер розповіла про боротьбу із затяжною депресією.

Зірка Гри престолів хотіла накласти на себе руки

Актриса Софі Тернер розповіла, що страждала від затяжної депресії і навіть думала про самогубство.

Популярність, яка прийшла до Тернер у 14 років, принесла їй чимало стресів. Її цькували в соцмережах, писали жорстокі коментарі, знущалися з  її ваги та акторської гри. Всі ці фактори призвели до депресії.

– Я страждаю від неї вже близько шести років. Найскладніше – встати вранці з ліжка і вийти з дому. Важко навіть змусити себе одягнутися. Я плачу без зупинки, а в голові думка, що я так більше не можу, – розповіла вона.

Від суїциду її врятувала своєчасна допомога психотерапевтів і підтримка нареченого.

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Тернер розповіла, що найближчим часом не повертатиметься до роботи в кіноіндустрії і візьме перерву.

– Я взяла перепочинок, щоб зайнятися своїм душевним здоров’ям. Поки не знаю, що буде далі. Я хочу спробувати багато, не тільки в кіно. Зараз я думаю про те, щоб піти в поліцейську академію і стати копом, – зізналася вона.

Раніше Тернер розповіла, що їй забороняли мити волосся під час зйомок Гри престолів.

Джерело: Daily Mail

Фото: sophiet

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