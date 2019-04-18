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Два Нуль Один Вісім – гурт O.Torvald випустив новий кліп

Український гурт O.Torvald випустив кліп на пісню Два Нуль Один Вісім.

O.Torvald

Український гурт O.Torvald вперше за рік опублікував в Youtube новий кліп на пісню Два Нуль Один Вісім.

Гурт взяв творчу паузу після презентації кліпу на пісню Ліхтарі навесні 2018 року.

Читайте: Medellin: Мадонна випустила перший сингл нового альбому

Найближчим часом музиканти планують розповісти про свої плани на майбутнє

До слова, співачка Ані Лорак представила кліп на пісню Я тебя ждала.

Фото: O.Torvald

Відео: O.Torvald

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