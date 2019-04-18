Колеги Ірини Цивіної, яка раптово померла сьогодні в Москві, назвали можливу причину смерті актриси.
Ірина Цивіна перебувала в депресії, стверджує Ольга Спіркіна – керівник Школи телебачення Останкіно ТВ, де викладала актриса.
– Я думаю, вона пила якісь таблетки, антидепресанти. Або неправильно. Я боюся що-небудь коментувати, – обережно висловилася жінка про причини смерті подруги.
За її словами, востаннє вони спілкувалася з Цивіною 8 квітня, і та говорила, що їй “хтось наврочив” і попросила контакти якоїсь бабки, нумеролога або астролога.
Водночас Спиркина стверджує, що Ірина обіцяла після травневих свят вийти до нових студентів, що не може сидіти вдома, бо у неї депресія.
Ніяких обставин смерті Цивіної вона привести не змогла, уточнивши, що теж чекає подробиць.
Актриса Ірина Цивіна померла сьогодні в Росії на 55-му році життя.
Джерело: НТВ
Фото: Ирина Цывина