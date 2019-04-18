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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Ірина Цивіна була в депресії: подруга про смерть актриси

Колеги Ірини Цивіної, яка раптово померла сьогодні в Москві, назвали можливу причину смерті актриси.

Ірина Цивіна

Ірина Цивіна перебувала в депресії, стверджує Ольга Спіркіна – керівник Школи телебачення Останкіно ТВ, де викладала актриса.

– Я думаю, вона пила якісь таблетки, антидепресанти. Або неправильно. Я боюся що-небудь коментувати, – обережно висловилася жінка про причини смерті подруги.

За її словами, востаннє вони спілкувалася з Цивіною 8 квітня, і та говорила, що їй “хтось наврочив” і попросила контакти якоїсь бабки, нумеролога або астролога.

Водночас Спиркина стверджує, що Ірина обіцяла після травневих свят вийти до нових студентів, що не може сидіти вдома, бо у неї депресія.

Ніяких обставин смерті Цивіної вона привести не змогла, уточнивши, що теж чекає подробиць.

Актриса Ірина Цивіна померла сьогодні в Росії на 55-му році життя.

Джерело: НТВ

Фото: Ирина Цывина

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