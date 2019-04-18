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Netflix випустить серіал по Відьмаку наприкінці 2019 року – ЗМІ

Серіал від Netflix по всесвіту Відьмака планують випустити у четвертому кварталі 2019 року.

Netflix

Директор по контенту Netflix Тед Сарандсо під час виступу перед інвесторами заявив, що серіал по всесвіту Відьмака планують випустити у четвертому кварталі 2019 року.

Це означає, що попередньо реліз серіалу призначений на період жовтня – грудня цього року.

Раніше повідомлялося, що серіал з’явиться в стримінговому сервісі Netflix не раніше 2020 року.

Роль Геральта у Відьмаку зіграє Генрі Кавілл.

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До слова, прем’єра першої серії восьмого сезону серіалу Гра престолів поставила рекорд за кількістю глядачів.

Джерело: Deadline

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