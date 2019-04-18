Серіал від Netflix по всесвіту Відьмака планують випустити у четвертому кварталі 2019 року.
Директор по контенту Netflix Тед Сарандсо під час виступу перед інвесторами заявив, що серіал по всесвіту Відьмака планують випустити у четвертому кварталі 2019 року.
Це означає, що попередньо реліз серіалу призначений на період жовтня – грудня цього року.
Раніше повідомлялося, що серіал з’явиться в стримінговому сервісі Netflix не раніше 2020 року.
Роль Геральта у Відьмаку зіграє Генрі Кавілл.
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До слова, прем’єра першої серії восьмого сезону серіалу Гра престолів поставила рекорд за кількістю глядачів.
Джерело: Deadline
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