В Росії раптово померла 55-річна акторка Ірина Цивіна.
У Росії на 55 році раптово померла акторка Ірина Цивіна, відома своїми ролями у серіалах Кадетство і Ольга.
Про це повідомила її подруга акторка Ксенія Хаїрова.
Причина смерті акторки невідома.
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Ірина Цивіна була членом Спілки кінематографістів Росії і Гільдії акторів кіно.
Вона відома своїми ролями у серіалах Поліцейський з Рубльовки, По той бік смерті, Петрівка, 38, Татусеві дочки та фільмах У смузі прибою, Йолки-палки!, Принцеса цирку.
Раніше Факти ICTV писали про смерть режисера Георгія Данелії.
Фото: Ірина Цивіна
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