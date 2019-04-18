В Росії раптово померла 55-річна акторка Ірина Цивіна.

У Росії на 55 році раптово померла акторка Ірина Цивіна, відома своїми ролями у серіалах Кадетство і Ольга.

Про це повідомила її подруга акторка Ксенія Хаїрова.

Причина смерті акторки невідома.

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Ірина Цивіна була членом Спілки кінематографістів Росії і Гільдії акторів кіно.

Вона відома своїми ролями у серіалах Поліцейський з Рубльовки, По той бік смерті, Петрівка, 38, Татусеві дочки та фільмах У смузі прибою, Йолки-палки!, Принцеса цирку.

Раніше Факти ICTV писали про смерть режисера Георгія Данелії.

Фото: Ірина Цивіна