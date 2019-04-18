Німецький гурт Rammstein оприлюднив фрагменти трьох пісень, які увійдуть до нового альбому.

17 травня Rammstein випустить перший альбом за останніх 10 років.

Після прем’єри першого за останні сім років кліпу на композицію Deutschland, Rammstein почав публікувати фрагменти пісень з майбутнього альбому.

Реліз альбому запланований на травень.

Після представлених раніше Radio і Zeig Dich на YouTube-каналі колективу з’явилися ще три записи – Auslander, Puppe і Sex – тривалістю менш ніж півхвилини.

Коли треки можна буде почути повністю, поки не відомо.

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28 березня метал-гурт Rammstein опублікував один з кліпів, який увійде до нового альбому. Кліп відзнятий для синглу Deutschland (Німеччина, – Ред).

Група використала в ролику образи ув’язнених під час нацистської Німеччини.

Нагадаємо, німецький рок-гурт Rammstein незабаром випустить 5 кліпів на пісні з нового альбому.