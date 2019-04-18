У мережі з’явився офіційний трейлер фільму Форсаж: Хоббс і Шоу.
Опубліковано новий трейлер фільму Форсаж: Хоббс і Шоу від режисера Девіда Літча.
У спін-оффі закляті супротивники спецагент Хоббс і злочинець Шоу змушені об’єднатися заради порятунку світу від біологічної атаки.
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У фільмі знялися Дуейн Джонсон, Джейсон Стетхем, Хелен Міррен, Ванесса Кірбі й Ідріс Ельба.
В Україні прем’єра стрічки запланована на 1 серпня 2019 року.
Раніше студія Walt Disney презентувала трейлер до ремейку популярного мультфільму Король Лев.
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