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З Джонсоном і Стетхемом – трейлер фільму Форсаж: Хоббс і Шоу

У мережі з’явився офіційний трейлер фільму Форсаж: Хоббс і Шоу.

Форсаж: Хоббс и Шоу

Опубліковано новий трейлер фільму Форсаж: Хоббс і Шоу від режисера Девіда Літча.

У спін-оффі закляті супротивники спецагент Хоббс і злочинець Шоу змушені об’єднатися заради порятунку світу від біологічної атаки.

Читайте: Рецензія на фільм Прокляття Ла Йорони: як легенди перетворюються у жахи

У фільмі знялися Дуейн Джонсон, Джейсон Стетхем, Хелен Міррен, Ванесса Кірбі й Ідріс Ельба.

В Україні прем’єра стрічки запланована на 1 серпня 2019 року.

Раніше студія Walt Disney презентувала трейлер до ремейку популярного мультфільму Король Лев.

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