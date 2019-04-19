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Факти / Шоу-бізнес / Музика

LOVE IT ритм: Monatik презентував кліп про своє життя

Monatik презентував масштабний кліп, де представив головний сингл третього сольного альбому — LOVE IT ритм.

LOVE IT ритм: Monatik презентував кліп про своє життя

Monatik змінив 53 образи у кліпі, а режисери надихалися голлівудськими фільмами Співаючи під дощем та Кумедне личко. 

– Відеоробота LOVE IT ритм — це історія мого шляху за десять років життя в Києві, з першого кроку до сьогодні, – зазначає сам артист.

Співак каже, що відчував себе, як інопланетянин, коли переїхав у Київ. Занадто відрізнялася ця планета від мого звичного життя.

Кожна зміна ображу – це метафора творчого шляху Monatik.

Режисер фільму розповідає, що основна ідея і головна думка проекту LOVE IT ритм йде від пісні. Кожен може зловити свій ритм так, як тільки він його може відчути, і зробити це там, де йому це заманеться.

Читайте: Время и Стекло випустили кліп на першу україномовну пісню

Нагадаємо, Monatik став співаком року за версією української музичної премії YUNA 2019.

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