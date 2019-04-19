Monatik презентував масштабний кліп, де представив головний сингл третього сольного альбому — LOVE IT ритм.
Monatik змінив 53 образи у кліпі, а режисери надихалися голлівудськими фільмами Співаючи під дощем та Кумедне личко.
– Відеоробота LOVE IT ритм — це історія мого шляху за десять років життя в Києві, з першого кроку до сьогодні, – зазначає сам артист.
Співак каже, що відчував себе, як інопланетянин, коли переїхав у Київ. Занадто відрізнялася ця планета від мого звичного життя.
Кожна зміна ображу – це метафора творчого шляху Monatik.
Режисер фільму розповідає, що основна ідея і головна думка проекту LOVE IT ритм йде від пісні. Кожен може зловити свій ритм так, як тільки він його може відчути, і зробити це там, де йому це заманеться.
Читайте: Время и Стекло випустили кліп на першу україномовну пісню
Нагадаємо, Monatik став співаком року за версією української музичної премії YUNA 2019.