Українська співачка Світлана Лобода презентувала нову пісню Пуля-дура.
Світлана Лобода презентувала свій новий хіт Пуля-дура і показала в Instagram уривок з відео до пісні.
За сюжетом співачка танцює в оточенні скелетів і роздягається. Після одягу вона знімає шкіру і стає схожою на скелет.
Шанувальники відзначили схожість з кліпом Роббі Вільямса Rock DJ і звинуватили Лободу в плагіаті.
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– У Роббі Вільямса був такий кліп, де він танцює стриптиз до кісток… це не ново, – написав один з підписників.
До речі, нещодавно Світлана Лобода потішла фанатів сексуальною фотографією у ванній.
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