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Пуля-дура: Лободу звинуватили у плагіаті через нове відео

Українська співачка Світлана Лобода презентувала нову пісню Пуля-дура.

лобода

Світлана Лобода презентувала свій новий хіт Пуля-дура і показала в Instagram уривок з відео до пісні.

За сюжетом співачка танцює в оточенні скелетів і роздягається. Після одягу вона знімає шкіру і стає схожою на скелет.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Шанувальники відзначили схожість з кліпом Роббі Вільямса Rock DJ і звинуватили Лободу в плагіаті.

Читайте: Лобода заговорила українською мовою на російському шоу

– У Роббі Вільямса був такий кліп, де він танцює стриптиз до кісток… це не ново, – написав один з підписників.

До речі, нещодавно Світлана Лобода потішла фанатів сексуальною фотографією у ванній.

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