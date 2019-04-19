Сьогодні, 19 квітня, свій 40-й день народження святкує актриса, режисер, сценарист і продюсер Кейт Хадсон. Факти ICTV зібрали топ-5 найкращих фільмів знаменитості.

Кейт Хадсон – американська актриса, яка прославилася після виходів на великі екрани фільмів Війна наречених та Як позбутися хлопця за 10 днів.

Сьогодні актриса святкує своє 40-річчя. На честь цього Факти ICTV вирішили зібрати найкращі фільми Кейт Хадсон, серед яких і мелодрами, і комедії, і трилери.

Війна наречених (2009)

Найкращим подругам Лів та Еммі довелося у дитинстві відвідати весілля в готелі Плаза. Карколомний захід так вразив дівчаток, що вони вирішили свої власні весілля відсвяткувати в червні, саме в тому самому готелі.

Також юні леді поклялися, що кожна з них обов’язково буде дружкою у іншої.

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Емма і Лів виросли, але мрію не залишили. Однак далеко не все пішло за їхнім планом, а мрії почали руйнуватися.

Дівчата самі не зрозуміли, як з кращих подруг перетворилися в суперниць.

До слова, в цьому фільмі Кейт Хадсон не тільки зіграла головну роль, але виступила в ролі продюсера.

Як позбутися хлопця за 10 днів (2003)

Енді Андерсон – молода й амбітна журналістка, яка працює в жіночому журналі. Одного разу, надихнувшись невдалою історією особистого життя своєї колеги, Енді вирішує присвятити статтю помилкам жінок у стосунках.

Вона повинна закохати в себе хлопця, а потім, використовуючи жіночі помилки, домогтися того, щоб він її кинув через 10 днів.

На одній із вечірок Енді зустрічає співробітника рекламного агентства Бенджаміна Беррі, який заради підвищення готовий укласти парі зі своїм начальником. Він повинен довести, що будь-яка дівчина закохається в нього за 10 днів.

Наречений на прокат (2011)

Дарсі і Рейчел – друзі дитинства, але вони абсолютно різні люди. Дарсі – шалена красуня, а Рейчел – боязка і невпевнена в собі.

В університеті Рейчел познайомилася з Дексом, в якого відразу закохалася. Однак через свою невпевненість вона йому не зважилася зізнатися. Якось Рейчел познайомила Декса з найкращою подругою Дарсі, і та не втрачаючи часу дарма, запрошує хлопця на побачення. Згодом на святкуванні свого тридцятиріччя Дарсі оголошує, що незабаром у них з Дексом весілля.

Маршалл (2017)

Дії в картині відбуваються в сорокових роках у США. Тергуд Маршалл – успішний темношкірий юрист, який шанує закон і впевнено будує свою професійну кар’єру. Одного разу Маршалла відправляють в Коннектикут для захисту в суді інтересів Джозефа Страбінга – темношкірого хлопця, якого звинувачують у нападі на світську левицю. Заради успіху в суді Тергуд заручається підтримкою адвоката-єврея Сема Фрідмана, якому симпатизують присяжні.

У фільмі порушують одразу дві гострі проблеми суспільства: расизм й антисемітизм.

Глибоководний горизонт (2016)

Фільм заснований на реальних подіях. У картині розповідається про найбільшу техногенну катастрофу за все існування США, що сталася в акваторії Мексиканської затоки, де була розташована нафтова бурова платформа Глибоководний горизонт.

20 квітня 2010 року на судні прогримів потужний вибух, який призвів до загоряння нафти, після чого в лічені секунди платформу охопило неосяжне полум’я.

У фільмі розповідає історія групи людей, які працювали в той злощасний день на платформі

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