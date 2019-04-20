Після сьомого випуску шоу Холостяк 9 Микита Добринін вирішив попрощатися з Елізабет.

Проект Холостяк 9 після сьомої церемонії роз довелося покинути Елізабет, яка так і не змогла відкритися Микиті.

Цього разу учасниці відправилися до Франції, де холостяк одразу з аеропорту пішов на приватне побачення з Лілею у місті кохання – Парижі.

Аби дівчата не відчували себе покинутими, наступного дня Микита прибув до їхнього будинку і запропонував провести час у регіоні Бордо, який відомий своїм вином.

Холостяк вирішив поговорити з Дашею, оскільки побачив, що дівчина трохи засмучена. Під час розмови між ними стався поцілунок, який побачили суперниці.

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Запросити на індивідуальне побачення цього тижня холостяк вирішив запросити Софію. Він хотів прокататися на велосипеді, але з’ясувалося, що дівчина так і не навчилася на ньому їздити.

Незабаром пішов дощ, проте пара вирішила не ховатися від нього, а навпаки вийти на прогулянку.













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Перед церемонією роз Микита вирішив поговорити з Елізабет і запропонував обговорити все відкрито, проте дівчина так й не задала жодного питання холостяку.

Микита не дав їй троянду, оскільки не відчував, як Елізабет відкривається йому.

До слова, під час шостої церемонії троянд проект Холостяк 9 покинули одразу дві учасниці.

Джерело: СТБ

Фото: СТБ