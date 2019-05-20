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Нова глава в історії: зірки вітають Зеленського з інавгурацією

20 травня у сесійній залі Верховної Ради України пройшла інавгурація президента Володимира Зеленського.

Нова глава в історії: зірки вітають Зеленського з інавгурацією

На інавгурації Володимира Зеленського були присутні президенти Литви, Угорщини, Латвії, Естонії та Грузії.

Читайте: Інавгурація Зеленського (ОНЛАЙН)

У залі знаходилися його батьки і дружина.

Світові лідери вітають новообраного президента.

Також зірки шоу-бізнесу висловлюють свою підтримку Зеленському і віру в успішне майбутнє України.

Раніше Факти ICTV зібрали реакцію користувачів соціальних мереж на інавгурацію Зеленського.

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