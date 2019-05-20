Міні-серіал Чорнобиль оцінили краще Гри престолів як критики, так і глядачі.

У травні американський телеканал HBO презентував міні-серіал Чорнобиль, який розповідає про реальну трагедію у 1986 році.

Серіал Чорнобиль включає в себе п’ять серій, які виходять раз на тиждень. Третя серія вийде на екрани сьогодні, 20 травня.

На сайті IMDb глядачі оцінили першу серію в 9,4 балів з 10, другу – в 9,7 балів. На ресурсі Rotten Tomatoes позитивно Чорнобиль сприйняли 95% критиків і 98% глядачів.

Читайте: Серіал Чорнобиль: трейлер третього епізоду

– Кожна секунда пронизана нудотним переживанням. Знання того, як закінчується ця історія, жодним чином не применшує жаху від споглядання на того, як розвивалися події в реальному часі, – пише американська оглядачка Прома Хосла для Mashable.

У свою чергу британський оглядач Адріан Генніган для ізраїльського видання Haaretz написав, що Чорнобиль краще Гри престолів.

– На тлі нового серіалу HBO Чорнобиль Гра престолів має вигляд комедії, – зазначив Генніган.