НВО опублікував трейлер третього епізоду міні-серіалу про аварію на Чорнобильській АЕС.

Серіал Чорнобиль від HBO вийшов 6 травня. Назва першого епізоду – це точний час аварії, що сталася на ЧАЕС – 1:23:45. Другий епізод отримав назву Будь ласка, зберігайте спокій, а третя серія отримала назву – Відкрийся широко, о Земле.

Третій епізод вийде на екрани 20 травня 2019 року.

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Трейлер епізоду триває трохи менше хвилини.

У ньому ми бачимо перших загиблих ліквідаторів аварії, нові доповіді в кабінетах влади в Москві, а також вченого Валерія Легасова (Джаред Харріс), який розробляє план дезактивації з урахуванням ризиків для людини.

– Ми повинні використовувати будь-яку можливість. Незалежно від того, кого або що варто звинувачувати. Адже якщо ми не дізнаємося, що сталося тієї ночі – це трапиться знову, – каже Легасов в трейлері.

Режисером проекту став швед Юхан Ренк, відомий такими роботами, як Вікінги, Ходячі мерці та У всі тяжкі, а також кліпами для Мадонни і Ріанни.

В головних ролях – Емілі Вотсон, Джаред Гарріс та Стеллан Скашгорд, який грає заступника голови Ради міністрів СРСР Бориса Щербину.

Серіал складається з п’яти епізодів і показує велику мережу брехні, яка пронизувала всі рівні Радянського Союзу та призвела до аварії і спроби її приховати.

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