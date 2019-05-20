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Скарлетт Йоханссон виходить заміж втретє

Голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон виходить заміж за американського коміка Коліна Жоста.

Скарлетт Йоханссон виходить заміж втретє

Скарлетт Йоханссон і Колін Жост незабаром зіграють весілля. Для актриси це вже третє заміжжя.

Йоханссон була одружена з Райаном Рейнольдсом, у шлюбі вони були з 2008 по 2011 рік. Пізніше зірка вийшла заміж за журналіста Ромена Доріака. У пари народилася дочка.

З коміком Скарлетт Йоханссон з 2017 року.

Дата весілля поки не призначена.

Читайте: 72-річний двійник Скарлетт Йоханссон

До речі, голлівудська співачка й актриса Дженніфер Лопес оголосила про заручини з 43-річним колишнім бейсболістом Алексом Родрігесом.

Джерело: TMZ

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