Факти ICTV зібрали статистику Євробачення 2019, цікаві факти, а також антирейтинги учасників конкурсу.

У Тель-Авіві в суботу відгримів фінал Євробачення 2019. Учасники отримали свою частку визнання і слави, а країни склали нову частину статистики на конкурсі.

Пісня переможця Євробачення 2019 Дункана Лоуренса Arcade потрапила в топ-5 світового чарту в iTunes. Крім нього, туди потрапили KEiiNO, Махмуд і Лука Хенні.

До слова, Нідерланди здобули перемогу на Євробаченні вперше за 44 роки.

Читайте: Євробачення 2019: про що пісня Дункана Лоренса (Нідерланди)

Представник Швейцарії Лука Хенні з піснею She Got Me зайняв 4 місце, тим самим він приніс своїй країні найкращий результат за останні 26 років.

Свій кращий результат за всю історію участі в конкурсі отримала Північна Македонія. Тамара Тодевска, яка присвятила пісню Proud своїй доньці, зайняла 8 місце.

Румунія та Ірландія показали свої найгірші результати на конкурсі у 2019 році.

Ізраїль отримав тільки 12 балів від журі, які розподілили після заборони голосувати Білорусі. Щоб обчислити бали журі Білорусі, Мовний Союз взяв рейтинги Азербайджану, Вірменії, Росії та Грузії, порахував середнє арифметичне і віддав десяти країнам, які були найгірше оцінені.

Епатажний гурт Хатарі допоміг Ісландії вперше за десять років потрапити в топ-10.

Велика Британія четвертий раз в історії зайняла останнє місце.

Раніше Факти ICTV публікували результати голосування у фіналі Євробачення 2019.

Фото: eurovision