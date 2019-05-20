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У фіналі Гри престолів помітили пластикові пляшки

У фінальній серії культового серіалу Гра престолів шанувальники помітили нові кіноляпи.

игра престолов 8 сезон 6 серия

У 6 серії 8 сезону Гри престолів шанувальники помітили відразу дві пластикові пляшки.

Одна з них стояла за чоботом актора Джона Бредлі-Уеста, який зіграв у серіалі роль Семвела Тарлі.

Читайте: У Грі престолів ще один кіноляп

Друга пляшка була помічена на 46-й хвилині серії. Вона знаходилася під стільцем персонажа Давоса Сіворта.

У HBO поки не прокоментували кіноляпи.

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У фіналі Гри престолів помітили пластикові пляшки / 2 фотографии

Нагадаємо, у четвертій серії восьмого сезону Гра престолів помітили паперовий стакан з кав’ярні Starbucks.

Фото: скріншот/Гра престолів

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