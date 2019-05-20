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Вижити за всяку ціну – новий ситком Дизель Студіо для ICTV

Дизель Студіо знімає новий серіал під назвою Вижити за всяку ціну, який восени вийде на каналі ICTV.

Вижити за всяку ціну - новий ситком Дизель Студіо для ICTV

Восени на ICTV відбудеться прем’єра нового ситкому від Дизель Студіо – Вижити за всяку ціну.

Продюсери, автори і актори комедійної історії впевнені, що буквально з перших серій він стане улюбленим, адже головні персонажі – давно знайома глядачам пара Віки (Вікторії Булітко) і Саші (Олександра Бережка) з номерів Дизель шоу.

У першій сцені грають Вікторія Булітко, Єгор Крутоголов та Віталіна Біблів – головна героїня, її сусід і мама.

Також у серіалі візьмуть участь Микола Боклан – за сюжетом батько Вікторії, Яна Глущенко – пасія сусіда, Євген Сморигін – дідусь-сусід, Євген Гашенко – бармен із сусіднього кафе і Олексій Сморигін – син сімейної пари.

Крім того, буде кілька непостійних, але дуже смішних героїв.

У першому сезоні заплановано 20 серій.

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Автори ідеї: Єгор Крутоголов, Олексій Бланар і Михайло Шинкаренко.

Сценарна група та ж, що регулярно створювала історії для улюблених персонажів із Дизель шоу.

Режисер – Олександр Островський, оператор-постановник – Юрій Метальов, керівник проекту – Наталія Каптан.

– Кожна українська сім’я повинна впізнати себе у цьому ситкомі. Мій син Льова, слухаючи, як я читаю вдома сценарій перших сцен, запитав: “Ой, тату, а це що, про мою виховательку з дитячого садка?”, – зі сміхом розповів Єгор Крутоголов.

Не пропустіть прем’єру на ICTV в новому осінньому сезоні!

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Вижити за всяку ціну – новий ситком Дизель Студіо для ICTV / 4 фотографии

До слова, нещодавно актори Дизель шоу жартували на тему оренди житла у Києві.

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