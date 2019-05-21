Письменник Джордж Мартін розповів, що останні книги у всесвіті Гри престолів відрізнятимуться від серіалу.

Письменник Джордж Мартін розповів, що фінал циклу книг Пісня льоду і полум’я відрізнятиметься від останнього сезону Гри престолів.

За його словами, дві останні книги займуть 3 тис. сторінок рукопису.

Крім того, письменник розповів, що у книгах з’являться персонажі, яких ніколи не було у Грі престолів.

– Є персонажі, які взагалі ніколи не з’являлися на екрані, й інші, які загинули у серіалі, але все ще живуть в книгах… І так, будуть єдинороги… в деякому сенсі, – пояснив Мартін.

Читайте: У фіналі Гри престолів помітили пластикові пляшки

Письменник також висловився щодо фіналу серіалу Гра престолів. Він запропонував просто прочитати його книги, коли вони з’являться.

До слова, фінал серіалу Гра престолів побив рекорд за переглядами на телеканалі HBO.