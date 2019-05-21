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Будуть відмінності з серіалом – Мартін про останні книги Гри престолів

Письменник Джордж Мартін розповів, що останні книги у всесвіті Гри престолів відрізнятимуться від серіалу.

Джордж Мартін

Письменник Джордж Мартін розповів, що фінал циклу книг Пісня льоду і полум’я відрізнятиметься від останнього сезону Гри престолів.

За його словами, дві останні книги займуть 3 тис. сторінок рукопису.

Крім того, письменник розповів, що у книгах з’являться персонажі, яких ніколи не було у Грі престолів.

– Є персонажі, які взагалі ніколи не з’являлися на екрані, й інші, які загинули у серіалі, але все ще живуть в книгах… І так, будуть єдинороги… в деякому сенсі, – пояснив Мартін.

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Письменник також висловився щодо фіналу серіалу Гра престолів. Він запропонував просто прочитати його книги, коли вони з’являться.

До слова, фінал серіалу Гра престолів побив рекорд за переглядами на телеканалі HBO.

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