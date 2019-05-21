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Фільм про Бріджит Джонс може отримати продовження

Голлівудська акторка Рене Зеллвегер натякнула на можливе продовження четвертої частини фільму про Бріджит Джонс.

Фільм про Бріджит Джонс може отримати продовження

Оскароносна акторка Рене Зеллвегер під час одного з ранкового шоу натякнула на можливий вихід четвертої частини фільму Щоденник Бріджит Джонс.

Вона повідомила, що автор роману вже написала наступну книгу.

У відповідь на питання ведучої, Рене зазначила, що шанс на фільм є. Але більше їй нічого не відомо.

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До слова, минулого року акторка вже говорила, що продовження культової стрічки буде приголомшливим.

Нагадаємо, перша частина фільму Щоденник Бріджит Джонс вийшла у 2001 році, друга – у 2004. Третя частина фільму з’явилася  у 2016 році.

Раніше Факти ICTV писали про те, що серіал Секс і місто отримає продовження.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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