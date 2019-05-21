Голлівудська акторка Рене Зеллвегер натякнула на можливе продовження четвертої частини фільму про Бріджит Джонс.

Оскароносна акторка Рене Зеллвегер під час одного з ранкового шоу натякнула на можливий вихід четвертої частини фільму Щоденник Бріджит Джонс.

Вона повідомила, що автор роману вже написала наступну книгу.

У відповідь на питання ведучої, Рене зазначила, що шанс на фільм є. Але більше їй нічого не відомо.

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До слова, минулого року акторка вже говорила, що продовження культової стрічки буде приголомшливим.

Нагадаємо, перша частина фільму Щоденник Бріджит Джонс вийшла у 2001 році, друга – у 2004. Третя частина фільму з’явилася у 2016 році.

Раніше Факти ICTV писали про те, що серіал Секс і місто отримає продовження.