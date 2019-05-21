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Фінал Гри престолів набрав рекордну кількість переглядів

Фінальну серію Гри Престолів подивилися понад 19 млн американських телеглядачів. Це рекордна кількість для каналу НВО.

Фінал Гри престолів набрав рекордну кількість переглядів

Прем’єру шостої серії останнього сезону Гри престолів у США подивилися понад 19 млн глядачів.

Шоста серія восьмого сезону зібрала 19,3 млн переглядів в ефірному показі та на платформах HBO GO і HBO NOW. Вона стала рекордною не тільки для самого серіалу, але й для каналу HBO.

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П’яту серію восьмого сезону серіалу Гра престолів подивилися 18,4 млн глядачів, але ця цифра уже поступилася новому рекорду.

Гра престолів доступна в більш ніж 150 країнах по всьому світу, але дані про перегляди нелегко отримати на багатьох ринках, що робить неможливим обчислення глобальної цифри.

Нагадаємо, у фінальній серії культового серіалу Гра престолів шанувальники помітили нові кіноляпи.

Джерело: НВО

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