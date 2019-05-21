Фінальну серію Гри Престолів подивилися понад 19 млн американських телеглядачів. Це рекордна кількість для каналу НВО.

Прем’єру шостої серії останнього сезону Гри престолів у США подивилися понад 19 млн глядачів.

Шоста серія восьмого сезону зібрала 19,3 млн переглядів в ефірному показі та на платформах HBO GO і HBO NOW. Вона стала рекордною не тільки для самого серіалу, але й для каналу HBO.

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П’яту серію восьмого сезону серіалу Гра престолів подивилися 18,4 млн глядачів, але ця цифра уже поступилася новому рекорду.

Гра престолів доступна в більш ніж 150 країнах по всьому світу, але дані про перегляди нелегко отримати на багатьох ринках, що робить неможливим обчислення глобальної цифри.

Нагадаємо, у фінальній серії культового серіалу Гра престолів шанувальники помітили нові кіноляпи.

Джерело: НВО