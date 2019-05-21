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Фінал Гри престолів: Старки відреагували на вимоги перезняти шосту серію

Фінальна серія Гри престолів обурила фанатів і вони створили петицію про нову зйомку останнього епізоду. Петицію підписали більше мільйона користувачів. Софі Тернер прокоментувала це прохання шанувальників.

Фінал Гри престолів: Старки відреагували на вимоги перезняти шосту серію

Британська актриса Софі Тернер, більш відома у ролі Санси Старк з Гри престолів, висловилася з приводу вимоги фанатів перезняти фінальний сезон популярного серіалу.

Актриса зазначила, що її не здивувала реакція шанувальників, оскільки у людей є уявлення про те, як має закінчитися шоу. Коли кінець не збігається з їх очікуваннями, вони починають обурюватися.

– Всі ці петиції – я вважаю неповагою стосовно знімальної групи, сценаристів і продюсерів, які протягом десяти років працювали, а зокрема, протягом 11 місяців знімали останній сезон, – сказала Тернер.

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Актор Ісаак Хемпстид-Райт, який зіграв Брана Старка, вважає цю ідею повним абсурдом, і не може зрозуміти, як люди могли додуматися до такого.

– Абсурд. Це безглуздо думати, що якщо людям просто не сподобався фінал, вони можуть зажадати його перезняти. Я прийняв навіть частково це як образу. Ніхто нічого не буде перезнімати, — сказав Ісак.

Нагадаємо, фінальну серію Гри Престолів подивилися понад 19 млн американських телеглядачів. Це рекордна кількість для каналу НВО.

Джерело: NYT

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