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Мадонну запідозрили у махінаціях з голосом на Євробаченні 2019

Американську співачку Мадонну підловили на махінаціях з голосом.

Мадонну запідозрили у махінаціях з голосом на Євробаченні 2019

Мадонна виступила у фіналі Євробачення 2019. Після цього вона виклала на YouTube відео свого виступу, однак шанувальники помітили відмінність між виступом на сцені Євробачення і записом та звинуватили співачку у брехні.

– А то не чути, що тут все пропущено через автотюн. І навіщо брехати, люди ж не глухі. Мільйони чули ваш справжній голос, – заявили користувачі.

Пропонуємо порівняти реальний виступ Мадонни і пропущений через автонюн.

Читайте: Хто переміг на Євробаченні 2019

Нагадаємо, що Факти ICTV публікували результати голосування Євробачення 2019.

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