У мережі з’явився новий трейлер Одного разу в Голлівуді Квентіна Тарантіно.

На офіційному каналі в YouTube оприлюднили трейлер фільму Одного разу в Голлівуді.

Події стрічки розгортаються у Лос-Анджелесі влітку 1969 року. Рік Далтон, якого зіграв Леонардо Ді Капріо, – телевізійний актор, який знаходиться на злеті популярності після нещодавніх зйомок. Він прагне закріпити свій успіх та зніматися далі.

Його друг Кліфф Бут, чию роль зіграв Бред Пітт, лише дублер. Але він вірить, що йому вдасться побудувати блискучу кар’єру.

Вони поселяються по-сусідству з убитою Тейт і її чоловіком Романом Поланскі.

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До слова, це перша робота Квентіна Тарантіно відтоді, як він припинив співробітництво з Гарві Вайнштейном.

У стрічці знімаються такі голлівудські знаменитості, як Аль Пачіно, Дакота Феннінг, Ліна Данем, Марго Роббі.

Раніше Факти ICTV публікували трейлер четвертого епізоду серіалу Чорнобиль.