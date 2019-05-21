Стало відоме ім’я нового ведучого національного телепроекту Нові лідери-2. Цього разу ним стане відомий український журналіст і публіцист, ведучий ICTV Павло Казарін.

Павло Казарін – один із ведучих улюбленого ранкового шоу українців Ранок у великому місті на телеканалі ICTV. Крім того, Павло – популярний блогер. На його Facebook-сторінку підписано більше 47 тисяч осіб.

За словами Казаріна, телепроект Нові лідери – це позитивний імпульс для українського громадянського суспільства. Проект, де шукають реформаторів загальнонаціонального рівня, – це хороший спосіб допомогти амбітним українцям заявити про себе, про свої проекти, ідеї, а комусь і допомогти на стадії їх практичної реалізації.

– Україна – це держава, в якій волонтери, громадянське суспільство, небайдужі люди роблять дуже багато для країни. Тож, по-перше, надзвичайно важливо, щоб цей колективний український рух розумів, що про нього пам’ятають і його проекти готові підтримувати. А по-друге, цій спільноті важливо мати під рукою той самий мегафон, за допомогою якого можна докричатися до величезної кількості українців. І цей проект дає можливість реалізувати ці дві сторони. Нові лідери – це історія про соціально відповідальне телебачення, – розповідає Павло Казарін.

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Ведучий поділився, що не одразу погодився вести проект:

– Отримавши пропозицію стати ведучим телепроекту Нові лідери, я взяв певний час для роздумів, тому що мав певні побоювання, – зізнається журналіст. – В першу чергу щодо того, чи вистачить мого рівня володіння мовою, аби вести такий складний проект. Адже я перейшов на українську і почав вести ефіри українською мовою лише два роки тому. Проте згодом зрозумів: дорогу здолає той, хто йде. Якщо ти не будеш пробувати, якщо будеш завжди думати про те, що тобі не вдасться – ти ніколи не станеш кращим.

Нагадаємо, ведучим першого сезону телепроекту був відомий шоумен Сергій Притула.

Наразі голосування за ТОП-50 нових лідерів триває. Ознайомитися з програмами та обрати свого кандидата можна на сайті Novilidery.com до 23 травня. Проголосувати можна один раз і лише за одного лідера.

Раніше Факти ICTV писали, що 15 травня стартувало голосування за топ-50 Нових лідерів другого сезону національного телепроекту від ICTV. Воно триватиме лише 8 днів.