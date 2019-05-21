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Пуля-Дура: LOBODA представила тизер нового кліпу

Українська співачка Світлана Лобода (LOBODA) презентувала тизер кліпу нової пісні Пуля-Дура.

Пуля-Дура: LOBODA представила тизер нового кліпу

Світлана Лобода випустила тизер на свій новий кліп Пуля-Дура.

19 квітня співачка представила нову пісню Пуля-дура, зйомки кліпу якої пройшли в Португалії.

У кліпі є батоги, змії та червона кімната зі спокусливими дівчатами в одязі під ковбойський стиль.

Шанувальники назвали новий тизер ідеальним і сказали, що з нетерпінням чекають прем’єру повного кліпу.

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Раніше, Лобода презентувала невеликий тизер відео до пісні, де вона, танцюючи, знімає з себе не тільки одяг, а й шкіру, перетворюючись на скелет.

Користувачі знайшли в цьому відео схожість з кліпом Роббі Вільямса Rock DJ.

Нагадаємо, популярна співачка Світлана Лобода презентувала новий кліп на пісню Instadrama.

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