Українська співачка Світлана Лобода (LOBODA) презентувала тизер кліпу нової пісні Пуля-Дура.
Світлана Лобода випустила тизер на свій новий кліп Пуля-Дура.
19 квітня співачка представила нову пісню Пуля-дура, зйомки кліпу якої пройшли в Португалії.
У кліпі є батоги, змії та червона кімната зі спокусливими дівчатами в одязі під ковбойський стиль.
Шанувальники назвали новий тизер ідеальним і сказали, що з нетерпінням чекають прем’єру повного кліпу.
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Раніше, Лобода презентувала невеликий тизер відео до пісні, де вона, танцюючи, знімає з себе не тільки одяг, а й шкіру, перетворюючись на скелет.
Користувачі знайшли в цьому відео схожість з кліпом Роббі Вільямса Rock DJ.
Нагадаємо, популярна співачка Світлана Лобода презентувала новий кліп на пісню Instadrama.