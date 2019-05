У Києві на НСК Олімпійський 16 червня відбудеться прощальний концерт рок-гурту KISS.

Легендарний колектив, кумири багатьох поколінь, екстравагантний рок-гурт KISS вирушає у свій останній концертний тур End Of The Road. Учасники заявили про своє грандіозне шоу на каналі NBC під час телешоу America’s Got Talent.

Вони одночасно порадували цією новиною всіх своїх фанатів, і звичайно, розчарували, адже це буде останній шанс побачити KISS наживо, оскільки колектив вирішив піти зі сцени.

Артисти хочуть запам’ятатися всім такими ж розгнузданими та непримиренними, як вони є. Вони запрошують усіх своїх фанатів в Україні на свій грандіозний концерт, який відбудеться 16 червня 2019 року на НСК Олімпійський. Квитки доступні на сайті одного з кращих квиткових операторів країни TicketsBox.

World Tour End Of The Road – краща подія сезону!

Фанатська армія KISS – це мільйони людей, які підтримували своїх кумирів протягом їх 45-річної історії, приходячи на їхні концерти на стадіони, концертні зали та клуби. Група є найбільш видовищною, що підтверджується крутими сценічними рішеннями та неймовірними піротехнічними шоу під час виступів рок-колективу.

Концерт у рамках туру End Of The Road обіцяє бути ще яскравішим і феєричнішим за попередні, адже він прощальний. Відчути себе по-справжньому вільним і наживо зануритися в нестримну енергетику KISS можете і ви.

Це буде один із найграндіозніших рок-концертів за кілька років, які проводилися на НСК Олімпійський. Вперше KISS подарують українській публіці свої легендарні хіти наживо.

Охочих побувати на виступі мега-крутого рок-колективу дуже багато. Дата концерту наближається, тому встигніть і ви разом з друзями придбати квитки на концерт.

