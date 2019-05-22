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Crave: Мадонна презентувала новий кліп

Американська співачка Мадонна презентувала кліп на пісню Crave з нового альбому.

Crave Мадонна

Співачка Мадонна опублікувала кліп на пісню Crave, яку вона записала в колаборації з репером Swae Lee.

Читайте: Хто переміг на Євробаченні 2019

До слова, трек входить в новий альбом виконавиці Madame X, вихід якого запланований на 14 червня 2019 року.

Раніше Факти ICTV писали, що Мадонну запідозрили у махінаціях з голосом на Євробаченні 2019.

Фото: Скріншот з відео

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