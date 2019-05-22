Фінал 9 сезону шоу Холостяк зовсім близько. Вже цієї п’ятниці, 24 травня, Микита Добринін зробить свій вибір. Факти ICTV пропонують оцінити та проголосувати за дівчину, яка найбільше підходить холостяку.
9 сезон шоу Холостяк наближається до фіналу! Розв’язка найромантичнішого шоу країни вже цієї п’ятниці, 24 травня.
Головний героєм Холостяка 9 став ведучий телеканалу М1 і радіостанції Русское радио Україна, головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Микита Добринін.
На першій церемонії з майже 30 претенденток холостяк вручив троянди лише 17 дівчатам.
Однак до фіналу вдалося дійти лише двом дівчатам – Даші та Лілі.
Хто з дівчат завоює серце Микити Добриніна?
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Учасниці шоу Холостяк 9 сезон
Нагадаємо, у минулому сезоні шоу Холостяк головним героєм був музикант Рожден Анусі. Тоді за підсумками шоу він обрав Іванку, але в червні стало відомо, що пара розлучилася.
Фото: holostyakstb