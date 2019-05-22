Фінал 9 сезону шоу Холостяк зовсім близько. Вже цієї п’ятниці, 24 травня, Микита Добринін зробить свій вибір. Факти ICTV пропонують оцінити та проголосувати за дівчину, яка найбільше підходить холостяку.

9 сезон шоу Холостяк наближається до фіналу! Розв’язка найромантичнішого шоу країни вже цієї п’ятниці, 24 травня.

Головний героєм Холостяка 9 став ведучий телеканалу М1 і радіостанції Русское радио Україна, головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Микита Добринін.

На першій церемонії з майже 30 претенденток холостяк вручив троянди лише 17 дівчатам.

Однак до фіналу вдалося дійти лише двом дівчатам – Даші та Лілі.

Хто з дівчат завоює серце Микити Добриніна?

Читайте: Холостяк 9: що відомо про холостяка

Учасниці шоу Холостяк 9 сезон





































































Кого обере Добринін? Найсексуальніші учасниці шоу Холостяк 9 (ГОЛОСУВАННЯ) / 17 фотографий

Нагадаємо, у минулому сезоні шоу Холостяк головним героєм був музикант Рожден Анусі. Тоді за підсумками шоу він обрав Іванку, але в червні стало відомо, що пара розлучилася.

Фото: holostyakstb