Вуличний художник Бенксі інкогніто виставив свої робота на бієнале у Венеції, але поліція його вигнала.

Британський вуличний художник Бенксі, який ретельно приховує свою особистість, намагався інкогніто виставити свої роботи на бієнале у Венеції.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

– Незважаючи на те, що це найбільший і найпрестижніших захід у світі мистецтва, з якоїсь причини мене ніколи сюди не запрошували, – написав Бенксі під відео.

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Інсталяція під назвою Venice in Oil являла собою кілька картин, написаних олією, які складають єдиний сюжет: круїзний лайнер у порту Венеції, який забруднює навколишнє середовище.

До слова, ролик художника закінчує тим, що чоловіка, який виставив інсталяцію, виганяють поліцейські.

Бенксі – псевдонім англійського андерграундного художника стріт-арту, політичного активіста та режисера. До слова, його справжня особистість досі не розкрита.

Раніше Факти ICTV писали, що у Парижі викрали картину Бенксі, яка була намальована на дверях концертного залу Батаклан.