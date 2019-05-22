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NY Times назвав Аlyona Alyona однією із найцікавіших виконавиць з Європи

Американський журнал The New York Times назвав українську хіп-хоп виконавицю Аlyona Alyona однією з найцікавіших у Європі.

Аlyona Alyona

Американський журнал The New York Times включив українську хіп-хоп виконавицю Аlyona Alyona до топ-15 молодих артистів європейської сцени, на яких варто звернути увагу просто зараз.

Читайте: Обіцянки: Alyona Alyona представила нову пісню

До слова, оглядач Тадеус-Джонс порівняв її з Азелією Бенкс. Також він додав, що в Україні великою популярністю користується хіп-хоп з Росії, Аlyona Alyona читає рідною українською мовою. А це робить її музику оригінальною і самобутньою.

Раніше Факти ICTV писали, що Аlyona Аlyona представила свій дебютний альбом Пушка.

Фото: alyona.alyona.official

Джерело: NYT

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